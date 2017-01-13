Здание суда в Одессе "заминировали"

На место происшествия направлена ​​следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба. Здание и прилегающая территория суда проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.

Посетителей и работников суда эвакуировали. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Как сообщал УНН, вокзал "заминировали" в Днепропетровской области.