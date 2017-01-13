Здание суда в Одессе "заминировали"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня в 11.55 в полицию поступило сообщение о том, что Киевский районный суд в г. Одесса, который расположен по адресу Варненская, 3б, заминирован. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба. Здание и прилегающая территория суда проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.
Посетителей и работников суда эвакуировали. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
Как сообщал УНН, вокзал "заминировали" в Днепропетровской области.