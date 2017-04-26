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Будівлю міськради заміновано в Одесі

Будівлю міськради заміновано в Одесі

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Невідомі замінували будівлю Одеськоі міськоі ради, де проходить засідання. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській обл.

На місці працюють співробітники Вибухотехнічного управління ГУНП в Одеській обл., слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції, працівники ДСНС в Одеській області та кінологічна служба.

Повідомлення про замінування адміністративної будівлі Одеської міської ради надійшло до поліції об 11:30. На теперішній час триває обстеження будівлі та прилеглої до неї території. З метою забезпечення безпеки громадян вживаються заходи по евакуації працівників та відвідувачів.

Нагадаємо, 25 квітня вибухівку шукали в навчальних корпусах університету ім. І. Мечникова в Одесі.

 

Українські Національні Новини

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