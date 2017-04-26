Здание горсовета минирован в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Неизвестные минировали здание Одеського городского совета, где проходит заседание. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской обл.
На месте работают сотрудники взрывотехнической управления ГУНП в Одесской обл., следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции, работники ГСЧС в Одесской области и кинологическая служба.
Сообщение о минировании административного здания Одесского городского совета поступило в полицию в 11:30. В настоящее время продолжается обследование здания и прилегающей к ней территории. В целях обеспечения безопасности граждан принимаются меры по эвакуации работников и посетителей.
Напомним, 25 апреля взрывчатку искали в учебных корпусах университета им. И. Мечникова в Одессе .