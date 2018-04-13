Будівлю "Київміськбуду" обстріляли з гранатомету

За попередньою інформацією інцидент стався близько 2 години ночі.

Невідомі поцілили у відділ продажів “Київміськбуду”, там правоохоронці виявили хвостовик снаряду.

Також на тубусі гранатомета, з якого здійснили постріл, затерті серійні номери, що унеможливлює встановлення походження зброї. Сам тубус був знайдений через дорогу від будівлі установи. Також постраждав ресторан, розташований поруч з місцем вибуху.

Одразу після виклику туди відправилася слідчо-оперативна група поліції.