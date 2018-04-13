Здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета

По предварительной информации инцидент произошел около 2 часов ночи.

Неизвестные попали в отдел продаж “Киевгорстроя”, там правоохранители обнаружили хвостовик снаряда.

Также на тубусе гранатомета, из которого осуществили выстрел, затертые серийные номера, что делает невозможным установление происхождения оружия. Сам тубус был найден через дорогу от здания учреждения. Также пострадал ресторан, расположенный рядом с местом взрыва.

Сразу после вызова туда отправилась следственно-оперативная группа полиции.