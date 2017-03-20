Будівля посольства РФ у Дамаску потрапила під обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Дамаску під обстріл бойовиків потрапила будівля, яка відноситься до інфраструктури російського посольства, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
Посол Росії в Сирії Олександр Кінщак повідомив, що будівля, що належить до інфраструктури російського посольства в Дамаску, потрапила під обстріл бойовиків.
“У нас є будівля, яку ми тимчасово не використовуємо, — недалеко від епіцентру вчорашніх зіткнень. Там, як мені сказали, вибуховою хвилею вибило шибки у вікнах. Але там зараз ніхто не живе, крім місцевого сторожа”, — сказав О.Кінщак.
За його словами, будівля розташовується окремо від посольства та знаходиться на балансі дипмісії.
“Раніше ми його використовували: там повинен був бути консульський відділ, там були житлові квартири. Але після того як почалася криза, ця будівля потрапила в зону підвищеної небезпеки”, - пояснив диппредставник.
Також він додав, що в ситуації, що склалася посольству довелося тимчасово відмовитися від використання будівлі. Удар по будівлі прийшовся по дотичній, тому було завдано незначного збитку майну.
Нагадаємо, у грудні минулого року бойовики вже обстрілювали посольство Росії у Дамаску.