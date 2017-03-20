Здание посольства РФ в Дамаске попало под обстрел

Посол России в Сирии Александр Кинщак сообщил, что здание принадлежит к инфраструктуре российского посольства в Дамаске, попало под обстрел боевиков.

"У нас есть здание, которое мы временно не используем, - недалеко от эпицентра вчерашних столкновений. Там, как мне сказали, взрывной волной выбило стекла в окнах. Но там сейчас никто не живет, кроме местного сторожа ", - сказал А.Кинщак.

По его словам, здание располагается отдельно от посольства и находится на балансе дипмиссии.

"Раньше мы его использовали: там должен был быть консульский отдел, там были жилые квартиры. Но после того как начался кризис, это здание попало в зону повышенной опасности ", - пояснил диппредставителем.

Также он добавил, что в сложившейся ситуации посольству пришлось временно отказаться от использования здания. Удар по зданию пришелся по касательной, поэтому был нанесен незначительный ущерб имуществу.

Напомним, в декабре прошлого года боевики уже обстреливали посольство России в Дамаске.