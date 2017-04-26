Будівлі одразу двох судів замінували в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні до поліції зателефонував невідомий та повідомив про замінування адміністративних будівель двох апеляційних судів. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській обл.
“Спеціалісти-вибухотехніки і кінологи з собаками шукають вибухівку в Апеляційному адміністративному суді на вул.Софіївській і в Апеляційному суді Одеської обл. на вул.Гайдара. Працівників та відвідувачів суду евакуйовано”, -повідомили у поліції.
Наразі проходить перевірка приміщень та пошук вибухонебезпечних предметів. На місце працюють слідчо-оперативна група, рятувальники та кінологи.
Нагадаємо, раніше 26 квітня, УНН повідомляв про замінування будівлі Одеськоі міськоі ради, де саме проходило засідання.