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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 42192 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Здания сразу двух судов минировали в Одессе

Киев • УНН

 • 11107 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня в полицию позвонил неизвестный и сообщил о минировании административных зданий двух апелляционных судов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской обл.

Здания сразу двух судов минировали в Одессе

“Специалисты-взрывотехники и кинологи с собаками ищут взрывчатку в Апелляционном административном суде на ул.Софиевская и в Апелляционном суде Одесской обл. на ул.Гайдара. Работников и посетителей суда эвакуированы ”, -сообщили в полиции.

Сейчас проходит проверка помещений и поиск взрывоопасных предметов. На месте работают следственно-оперативная группа, спасатели и кинологи.

Напомним, ранее 26 апреля, УНН сообщал о заминировании здания Одеськои миськои совета, где именно проходило заседание .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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