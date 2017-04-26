Здания сразу двух судов минировали в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня в полицию позвонил неизвестный и сообщил о минировании административных зданий двух апелляционных судов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской обл.
“Специалисты-взрывотехники и кинологи с собаками ищут взрывчатку в Апелляционном административном суде на ул.Софиевская и в Апелляционном суде Одесской обл. на ул.Гайдара. Работников и посетителей суда эвакуированы ”, -сообщили в полиции.
Сейчас проходит проверка помещений и поиск взрывоопасных предметов. На месте работают следственно-оперативная группа, спасатели и кинологи.
Напомним, ранее 26 апреля, УНН сообщал о заминировании здания Одеськои миськои совета, где именно проходило заседание .