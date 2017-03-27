"Будівельник" з перемоги розпочав чвертьфінальну серію проти БК "Кремінь"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У першому поєдинку серії 1/4 фіналу плей-офф Суперліги Парі-Матч лідер регулярного чемпіонату київський “Будівельник” у спорткомплексі “Мередіані” виграв гру у “Кремня”, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Господарі, переграючи опонентів у грі один в один, провели результативну першу половину, набравши 52 очка, однак пропустили теж немало — 41 бал.
У третій чверті Кремень продовжив діяти розкуто, що дозволяло підопічним Бориса Сагая триматися на плаву. Гості непогано кидали з гри і відпрацьовували в захисті, що дозволило їм практично не програти третю чверть, поступившись в ній 1 очко.
Інтрига померла у заключній десятихвилинці. Спочатку молоде тріо “Будівельника” Зотов — Приймак — Вінтоняк організувало ривок для киян, після чого підключилися Отверченко, Луценко і Завадський, які зробили відрив господарів більш ніж комфортним.
Команда Володимира Коваля контролювала хід гри протягом усіх 40 хвилин і в підсумку, “пробивши сотню”, повела у чвертьфінальній серії, вигравши перший матч у Кременя, якому не вистачило сил і ротації на заключний відрізок гри — 105:82.
Статистика гравців:
“Будівельник” — Філдс 19 + 8 передач, Дугат 16 + 4 передачі, Завадський 16 + 8 підбирань, Вінтоняк 10 + 7 підбирань, Отверченко 10, Луценко 10.
“Кремінь” — Кадигроб 18 + 7 підбирань, Кожемякін 15, Хамзаєв 14 + 9 підбирань, Луговцов 12 + 7 підбирань, Чигринов 11, Байда 10.
Зазначається, що другий матч серії команди також проведуть у столичному “Мередіані” та зіграють вже завтра о 19:00.