"Будивельник" с победы начал четвертьфинальную серию против БК "Кремень"

Хозяева, переигрывая оппонентов в игре один в один, провели результативную первую половину, набрав 52 очка, однако пропустили тоже немало — 41 балл.

В третьей четверти Кремень продолжил действовать раскованно, что позволяло подопечным Бориса Сага держаться на плаву. Гости неплохо бросали с игры и отрабатывали в защите, что позволило им практически не проиграть третью четверть, уступив в ней 1 очко.

Интрига исчезла в заключительной десятиминутке. Сначала молодое трио “Будивельника” Зотов — Приймак — Винтоняк организовало рывок для киевлян, после чего подключились Отверченко, Луценко и Завадский, которые сделали отрыв хозяев более чем комфортным.

Команда Владимира Коваля контролировала ход игры на протяжении всех 40 минут и в итоге, “пробив сотню”, повела в четвертьфинальной серии, выиграв первый матч в Кремня, которому не хватило сил и ротации на заключительный отрезок игры — 105: 82.

Статистика игроков:

“Будивельник” — Филдс 19 + 8 передач, Дугат 16 + 4 передачи, Завадский 16 + 8 подборов, Винтоняк 10 + 7 подборов, Отверченко 10 Луценко 10.

“Кремень” — Кадыгроб 18 + 7 подборов, Кожемякин 15 Хамзаев 14 + 9 подборов, Луговцов 12 + 7 подборов, Чигринов 11 Байда 10.

Отмечается, что второй матч серии команды также проведут в столичном “Мередиане” и сыграют уже завтра в 19:00.