Будівельник з Черкас розповів, як виграв 1 млн грн в “Лото-Забаву”

Зірвавши один мільйон гривень, Володимир став 258 щасливчиком української “Фабрики мільйонерів”.

Як відомо, виграшний білет № 0011159 було придбано на фірмовому столі “М.С.Л.” у ТЦ Проспект за адресою проспект Незалежності, 131 , м. Чернівці. 21 - 22 січня Володимир разом із дочкою Яною на запрошення оператора державних лотерей “М.С.Л.” завітали до Києва, де прийняли участь в ексклюзивній програмі “Два дні з життя мільйонера” та урочисто у студії “Лото-Забава” отримали призовий чек на один млн грн.

Мільйонер розповів, що працює будівельником. А на виграні кошти у “Лото-Забаву” планує відкрити сімейний бізнес.

“Грати я почав ще з перших тиражів. Останнім часом виходило так, що я не зовсім регулярно грав. Бувало, що і сім’я грала, але в основному, мені доводиться самому грати. Тому що, працюю я будівельником і часто знаходжуся у відрядженнях. На виграні гроші планую відкрити сімейний бізнес”, — розповів Володимир.

За словами Володимира, грати у “Лото-Забаву” він почав більше п’ятнадцяти років тому і раніше найбільшими його виграшами була лише побутова техніка, але завжди сподівався зірвати джек-пот.

“Я надіявся, що я щось більше виграю, як то кажуть "надія помирає останньою". Я за цією грою не слідкував, бо по роботі в мене не вийшло. А потім я пізно вночі зайшов у інтернет перевірити білети, закреслив одну лінію і не відразу побачив, що має бути закреслено не одну, а три лінії, а потім ще днів три ходив з цим білетом. І якось потрапив до точки розповсюдження, перевірив білет, а мені сказали, що "ми таких великих виграшів не видаємо“ і дали адресу регіонального представництва. Я спочатку не зрозумів про що вона каже, а потім розповсюджувач звернула увагу, що я виграв не 10 гривень а мільйон”, — розповів Володимир. Також він зауважив, що обов’язково буде і надалі грати у лотерею, щоб ще не раз побувати у студії “Лото-Забава” у якості мільйонера. “Обов’язково буду грати й надалі. Пробуйте! Грайте! І будете вигравати, а то по іншому не вийде. Як так не вірити, не купувати квитки і хотіти виграти. Хочеться не останній раз бути тут у студії, у якості мільйонера”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, у 2016 році в лотерею “Лото-Забава” тільки головних призів було виграно на понад 56 млн грн.