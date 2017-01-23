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Строитель из Черкасс рассказал, как выиграл 1 млн грн в "Лото-Забаву"

Строитель из Черкасс рассказал, как выиграл 1 млн грн в "Лото-Забаву"

Киев • УНН

 • 39525 просмотра

КИЕВ. 23 ЯНВАРЯ. УНН. Девятнадцатым миллионером государственной лотереи "Лото - Забава" в 2016 году стал Владимир Квач из Черкасс. Выигрыш в размере один миллион гривен он сорвал 4 декабря 2016 года во время розыгрыша тиража № 904 "Лото-Забава", передает УНН.

Сорвав один миллион гривен, Владимир стал 258 счастливчиком украинской "Фабрики миллионеров".

Как известно, выигрышный билет № 0011159 был приобретен на фирменном столе "М.С.Л." в ТЦ Проспект по адресу проспект Независимости, 131, г. Черновцы. 21 - 22 января Владимир вместе с дочерью Яной по приглашению оператора государственных лотерей "М.С.Л." посетили Киев, где приняли участие в эксклюзивной программе "Два дня из жизни миллионера" ​​и торжественно в студии "Лото-Забава" получили призовой чек на один млн грн.

Миллионер рассказал, что работает строителем. А на выигранные средства в "Лото-Забаву" планирует открыть семейный бизнес.

"Играть я начал еще с первых тиражей. В последнее время получалось так, что я не совсем регулярно играл. Бывало, что и семья играла, но в основном, мне приходится самому играть. Потому что, работаю я строителем и часто нахожусь в командировках. На выигранные деньги планирую открыть семейный бизнес ", - рассказал Владимир.

По словам Владимира, играть в "Лото-Забаву" он начал более пятнадцати лет назад и ранее крупнейшими его выигрышами была только бытовая техника, но всегда надеялся сорвать джек-пот.

"Я надеялся, что я что-то большее выиграю, как говорится" надежда умирает последней ". Я за этой игрой не следил, потому что по работе у меня не получилось. А потом я поздно ночью зашел в интернет проверить билеты, зачеркнул одну линию и не сразу увидел, что должно быть зачеркнуто не одна, а три линии, а затем еще дня три ходил с этим билетом. И как-то попал к точке распространения, проверил билет, а мне сказали, что "мы таких больших выигрышей не выдаем" и дали адрес регионального представительства. Я сначала не понял о чем она говорит, а потом распространитель обратила внимание, что я выиграл не 10 гривен, а миллион ", - рассказал Владимир. Также он отметил, что обязательно будет и в дальнейшем играть в лотерею, чтобы еще не раз побывать в студии" Лото-Забава "в качестве миллионера." Обязательно буду играть и дальше. Пробуйте! Играйте! и будете выигрывать, а то иначе не получится. Как так не верить, не покупать билеты и хотеть выиграть. Хочется не последний раз быть здесь в студии, в качестве миллионера ", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в 2016 году в лотерею "Лото-Забава" только главных призов было выиграно более чем на 56 млн грн .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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