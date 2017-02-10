"Будівельник" на виїзді вирвав перемогу у БК "Запоріжжя"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Матчем "Запоріжжя-ZOG" – "Будівельник" продовжився регулярний сезон баскетбольної Суперліги Парі-Матч, передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Господарі дебют зустрічі відіграли практично безпомилково. Команда Валерія Плеханова, який дебютував на посаді наставника запорожців, за всю першу половину допустила лише 1 втрату. "Будівельник", в свою чергу, гірше атакував з гри і в атаці працював не так агресивно і енергійно, як запорожці, які явно були заряджені на цю гру – 24:16. Світлою плямою в атаці у гостей був Генрі Дугат, який записав до активу 14 очок у першій частині гри і допоміг своїй команді втриматися на плаву в битві з мотивованим запорізьким колективом – 50:39.
Вже на самому початку третьої чверті столичні баскетболісти зробили потужний ривок імені Дугата і Стефенса. Результативна гра американських виконавців киян допомогла їм швидко скоротити відставання – 63:59.
Вирішальними у матчі стали точні штрафні кидки у виконанні Генрі Дуката. Розігруючий "Будівельника" за рівного рахунку впіймав на обманному русі Кондракова і скористався дуже необов'язковим фолом захисника за 4 секунди до фінальної сирени, реалізувавши вбивчі для запорожців кидки. Триочковий у виконанні Липовцева під кінець основного часу зустрічі виявився неточним – 75:77.
Статистика:
"Запоріжжя-ZOG": Конате 17 очок + 10 підбирань, Буренко 14, Кондраков 13, Липовцев 10
"Будівельник": Дугат 26 + 7 передач, Анісімов 18 + 12 підбирань, Стефенс 13 + 11 підбирань.
Зазначається, що "Запоріжжя" не може перемогти в Суперлізі Парі-Матч з 11 грудня, а "Будівельник" продовжив свою переможну серію до 11 матчів.
Нагадаємо, що команда Володимира Коваля продовжить виїзну серію, зустрівшись 12-го лютого із "Дніпром".