"Будивельник" на выезде вырвал победу у БК "Запорожье"

Хозяева дебют встречи сыграли практически безошибочно. Команда Валерия Плеханова, который дебютировал на посту наставника запорожцев, за всю первую половину допустила лишь 1 потерю. "Будивельник", в свою очередь, хуже атаковал с игры и в атаке работал не так агрессивно и энергично, как запорожцы, которые явно были заряжены на эту игру - 24:16. Светлым пятном в атаке у гостей был Генри Дугат, который записал в актив 14 очков в первой части игры и помог своей команде удержаться на плаву в битве с мотивированным запорожским коллективом - 50:39.

Уже в самом начале третьей четверти столичные баскетболисты сделали мощный рывок имени Дугата и Стивенса. Результативная игра американских исполнителей киевлян помогла им быстро сократить отставание - 63:59.

Решающими в матче стали точные штрафные броски в исполнении Генри Дугата. Разыгрывающий "Будивельника" при равном счете поймал на обманном движении Кондракова и воспользовался очень необязательным фолом защитника за 4 секунды до финальной сирены, реализовал убийственные для запорожцев броски. Трехочковый в исполнении Липовцева под конец основного времени встречи оказался неточным - 75:77.

Статистика:

"Запорожье-ZOG": Конате 17 очков + 10 подборов, Буренко 14 Кондраков 13 Липовцев 10

"Строитель": Дугат 26 + 7 передач, Анисимов 18 + 12 подборов, Стефенс 13 + 11 подборов.

Отмечается, что "Запорожье" не может победить в Суперлиге Пари-Матч с 11 декабря, а "Будивельник" продлил свою победную серию до 11 матчей.

Напомним, что команда Владимира Коваля продолжит выездную серию, встретившись 12-го февраля с "Днепром".