Будівельні компанії констатують зниження такого стримуючого фактору, як недостатній попит
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У будівельній галузі знижується рівень таких стримуючих факторів, як недостатній попит та фінансові обмеження. Про це йдеться в оприлюдненому Державною службою статистики звіті “Очікування будівельних підприємств у І кварталі 2019 року щодо перспектив розвитку їх ділової активності”, повідомляє УНН.
У Держстатистики повідомили, що виявлені такі очікування респондентів щодо стану їх ділової активності на І квартал 2019 року порівняно з попереднім кварталом:
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- Зростання цін на роботи, що виконуються будівельними підприємствами;
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- Посилення впливу такого стримуючого будівельну діяльність чинника, як несприятливі погодні умови, та одночасне зниження впливу таких факторів, як недостатній попит та фінансові обмеження;
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- Забезпеченість замовленнями на будівельні роботи, як і в ІV кварталі 2018 році, у середньому становить 5 місяців.
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Будівельна галузь вважається драйвером економіки, проте в Україні частка будівельної галузі у структурі ВВП становить всього 2%. І це попри поступове зростання. У той же час фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема, голова правління - президент ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.
"У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва в ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні тільки 2%. Хоча потенціал величезний!" - вважає Кушнір.
Додамо, що загалом за підсумками 2018 року підприємства України виконали будівельні роботи на суму 136,3 млрд грн, індекс будівельної продукції проти 2017 року сягнув 104,4%.