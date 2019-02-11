Строительные компании констатируют снижение такого сдерживающего фактора, как недостаточный спрос
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В строительной отрасли снижается уровень таких сдерживающих факторов, как недостаточный спрос и финансовые ограничения. Об этом говорится в обнародованном Государственной службой статистики отчете "Ожидание строительных предприятий в I квартале 2019 года о перспективах развития их деловой активности", сообщает УНН.
В Госстатистики сообщили, что обнаружены такие ожидания респондентов относительно состояния их деловой активности на I квартал 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом:
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- Рост цен на работы, выполняемые строительными предприятиями;
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- Усиление влияния такого сдерживающего строительную деятельность фактора, как неблагоприятные погодные условия, и одновременное снижение влияния таких факторов, как недостаточный спрос и финансовые ограничения;
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- Обеспеченность заказами на строительные работы, как и в IV кварталы 2018 году, в среднем составляет 5 месяцев.
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Строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. И это несмотря на постепенный рост. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, глава правления - президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.
"Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!" - считает Кушнир.
Добавим, что в целом по итогам 2018 года предприятия Украины выполнили строительных работ на сумму 136,3 млрд грн, индекс строительной продукции против 2017-го достиг 104,4%.