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Будинком в Івано-Франківську після демонтажу стіни пішла тріщина

Будинком в Івано-Франківську після демонтажу стіни пішла тріщина

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. У триповерховому будинку в Івано-Франківську після демонтажу частини стіни пішла велика тріщина, на місце виїжджали екстрені служби. Про це УНН повідомляє на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

"16 вересня о 12:24 в Івано-Франківську, на вулиці Чорновола, поступило повідомлення про те, що на стіні 3-поверхового житлового будинку спостерігається утворення тріщини. Від заявника встановлено, що тріщина спостерігається близько 4-х років, яка на даний час під час проведення демонтажу частини зовнішньої стіни почала збільшуватись", - йдеться у повідомленні.

До місця події виїжджали представники Івано-Франківського МВ УДСНС, Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби, повідомлено службу оперативного реагування Івано-Франківського МВК.

Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі Львівської області у чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Під завалами обваленої будівлі було виявлено 8 загиблих, з них одна дитина.

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