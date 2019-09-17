Будинком в Івано-Франківську після демонтажу стіни пішла тріщина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У триповерховому будинку в Івано-Франківську після демонтажу частини стіни пішла велика тріщина, на місце виїжджали екстрені служби. Про це УНН повідомляє на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"16 вересня о 12:24 в Івано-Франківську, на вулиці Чорновола, поступило повідомлення про те, що на стіні 3-поверхового житлового будинку спостерігається утворення тріщини. Від заявника встановлено, що тріщина спостерігається близько 4-х років, яка на даний час під час проведення демонтажу частини зовнішньої стіни почала збільшуватись", - йдеться у повідомленні.
До місця події виїжджали представники Івано-Франківського МВ УДСНС, Івано-Франківської міської аварійно-рятувальної служби, повідомлено службу оперативного реагування Івано-Франківського МВК.
Нагадаємо, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі Львівської області у чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Під завалами обваленої будівлі було виявлено 8 загиблих, з них одна дитина.