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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46703 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109423 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101318 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108542 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118847 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147876 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148368 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Домом в Ивано-Франковске после демонтажа стены пошла трещина

Домом в Ивано-Франковске после демонтажа стены пошла трещина

Киев  •  УНН

 • 11979 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В трехэтажном доме в Ивано-Франковске после демонтажа части стены пошла большая трещина, на место выезжали экстренные службы. Об этом УНН сообщает на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"16 сентября в 12:24 в Ивано-Франковске, на улице Черновола, поступило сообщение о том, что на стене 3-этажного жилого дома наблюдается образование трещины. От заявителя установлено, что трещина наблюдается около 4-х лет, которая в настоящее время во время проведения демонтажа части внешней стены начала увеличиваться", - говорится в сообщении.

К месту происшествия выезжали представители Ивано-Франковского ГО УГСЧС, Ивано-Франковской городской аварийно-спасательной службы, сообщено в службу оперативного реагирования Ивано-Франковского горисполкома.

Напомним, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче Львовской области в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Под завалами обрушившегося здания было обнаружено 8 погибших, из них один ребенок.

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