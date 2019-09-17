Домом в Ивано-Франковске после демонтажа стены пошла трещина

"16 сентября в 12:24 в Ивано-Франковске, на улице Черновола, поступило сообщение о том, что на стене 3-этажного жилого дома наблюдается образование трещины. От заявителя установлено, что трещина наблюдается около 4-х лет, которая в настоящее время во время проведения демонтажа части внешней стены начала увеличиваться", - говорится в сообщении.

К месту происшествия выезжали представители Ивано-Франковского ГО УГСЧС, Ивано-Франковской городской аварийно-спасательной службы, сообщено в службу оперативного реагирования Ивано-Франковского горисполкома.

Напомним, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче Львовской области в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Под завалами обрушившегося здания было обнаружено 8 погибших, из них один ребенок.