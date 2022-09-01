"Надішлемо скаргу": матір окупанта незадоволена становищем сина на війні – перехоплення ГУР

Цитата

"Мені потрібний номер твого контракту, номер роти, номер взводу, хто в тебе прикріплений до частини, а також у яких військах ти служиш. Командира частини я знайшла, завтра писатиму заяву, поїду в понеділок до Пономарьова, ми надсилатимемо у військову прокуратуру скаргу. Писатиму в комітет матерів, потім писатиму Малькову з прав людини, скрізь", – сказала жінка.

Доповнення

Російський окупант телефоном розповів другу, що вони щодня втрачають своїх військових. Українські захисники не дають спокою воякам і щодня "накривають" їх артилерією.