"Надішлемо скаргу": матір окупанта незадоволена становищем сина на війні – перехоплення ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило телефонну розмову, в якій матір російського окупанта говорить сину, що має намір надіслати скаргу у військову прокуратуру рф щодо його важкого становища на війні, передає УНН.
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"Мені потрібний номер твого контракту, номер роти, номер взводу, хто в тебе прикріплений до частини, а також у яких військах ти служиш. Командира частини я знайшла, завтра писатиму заяву, поїду в понеділок до Пономарьова, ми надсилатимемо у військову прокуратуру скаргу. Писатиму в комітет матерів, потім писатиму Малькову з прав людини, скрізь", – сказала жінка.
Доповнення
Російський окупант телефоном розповів другу, що вони щодня втрачають своїх військових. Українські захисники не дають спокою воякам і щодня "накривають" їх артилерією.