"Отправим жалобу": мать оккупанта недовольна положением сына на войне – перехват ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало телефонный разговор, в котором мать российского оккупанта говорит сыну, что намерена послать жалобу в военную прокуратуру рф относительно его тяжелого положения на войне, передает УНН.
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"Мне нужен номер твоего контракта, номер роты, номер взвода, кто у тебя прикреплен к части, а также в каких войсках ты служишь. Командира части я нашла, завтра буду писать заявление, поеду в понедельник к Пономареву, мы будем отправлять в военную прокуратуру жалобу. Буду писать в комитет матерей, потом буду писать Малькову по правам человека, везде", – сказала женщина.
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Российский оккупант по телефону рассказал другу, что они ежедневно теряют своих военных. Украинские защитники не дают покоя воякам и каждый день "накрывают" их артиллерией.