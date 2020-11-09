"Буде важко": Кулеба дав прогноз на переговори радників "нормандської четвірки" 13 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Майбутні переговори радників лідерів країн “нормандського формату” (Україна, Німеччина, Франція, Росія), заплановані на 13 листопада, будуть важкими. Після цієї зустрічі плануватимуть перемовини глав держав. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
“Як би важко не було, буде знову важко 13-го (листопада — ред.), але потрібно проводити зустріч, рухатись вперед, бо іншого шляху наразі немає... Як формат “норманді” залишається основою, саме там вирішуються ключові питання на рівні лідерів чотирьох держав", - зазначив Кулеба.
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За словами міністра закордонних справ, після відеоперемовин 13 листопада радників “нормандської четвірки” — плануватимуть зустріч глав держав.
Нагадаємо, минулого тижня Президент Володимир Зеленський повідомив, що у п’ятницю, 13 листопада, відбудуться переговори через відеозв’язок радників лідерів країн “нормандського формату” (Україна, Росія, Франція, Німеччина).
Нормандський формат переговорів щодо Донбасу існує з червня 2014 року. Тоді під час святкування 70-річчя висадки військ союзників у Нормандії лідери Росії, Франції, Німеччини та України вперше обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. З тих пір відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на найвищому рівні, а також контакти міністрів закордонних справ, представників сторін.