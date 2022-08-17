Буде більше допомоги від США: Резніков поговорив з Остіном

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"Ми обговорили поточну безпекову ситуацію, нові потреби на полі бою та шляхи посилення можливостей армії України. Незабаром надійде більше безпекової допомоги від США", – повідомив Резніков.

Нагадаємо

Олексій Резніков в інтерв'ю “Голосу Америки” зазначив, що в Україні мобілізаційні потреби задовільняються через пошук конкретних фахівців.