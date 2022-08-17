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День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Будет больше помощи от США: Резников поговорил с Остином

Киев • УНН

 • 165094 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Министр обороны Алексей Резников после телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином сообщил в Twitter, что в скоро Украина получит от США больше помощи, информирует УНН.

Будет больше помощи от США: Резников поговорил с Остином

Цитата

"Мы обсудили текущую ситуацию безопасности, новые потребности на поле боя и пути усиления возможностей армии Украины. Вскоре поступит больше помощи в сфере безопасности от США", – сообщил Резников.

Напомним

Алексей Резников в интервью “Голосу Америки” отметил, что в Украине мобилизационные потребности удовлетворяются через поиск конкретных специалистов.

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