Будет больше помощи от США: Резников поговорил с Остином

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"Мы обсудили текущую ситуацию безопасности, новые потребности на поле боя и пути усиления возможностей армии Украины. Вскоре поступит больше помощи в сфере безопасности от США", – сообщил Резников.

Напомним

Алексей Резников в интервью “Голосу Америки” отметил, что в Украине мобилизационные потребности удовлетворяются через поиск конкретных специалистов.