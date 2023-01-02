“Буде глибше і глибше”: Буданов анонсував більше “бавовни” у росії

Деталі

На питання журналістки стосовно того, хто відповідальний за вибухи на території рф Буданов відмовився відповідати, зазначивши, що про все стане відомо після завершення війни. Проте, він додав, що “бавовни” в росії буде більшати, і вона буде все “глибше і глибше”.

На запитання щодо ударів по Криму він відповів: "Крим - це територія України, тому ми можемо застосовувати будь-яку зброю".

Доповнення

Сьогодні ввечері в тимчасово окупованому Севастополі працює ППО, над морем збито безпілотник.

Зранку у російській брянській області пролунали вибухи, зачепило енергетичний об'єкт. Місцева влада вкотре почала звинувачувати у вибухах українські безпілотники, які нібито атакували регіон, а саме климівський район, внаслідок цього у населеному пункті жителі залишилися без світла.

У новорічну ніч в багатьох містах рф пролунали вибухи. Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляв про “бавовну” в москві, ростові, курську, омську, санкт-петербургу.