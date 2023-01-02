"Будет глубже и глубже": Буданов анонсировал больше "хлопка" в россии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов анонсировал еще больше “хлопка” в россии. Об этом он заявил в интерв’ю ABC News, передает УНН.
Детали
На вопрос журналистки относительно того, кто ответственен за взрывы на территории россии Буданов отказался отвечать, отметив, что обо всем станет известно после завершения войны. Однако, он добавил, что “хлопок” в россии будет увеличиваться, и он будет все “глубже и глубже”.
На вопрос по ударам по Крыму он ответил: "Крым - это территория Украины, поэтому мы можем применять любое оружие".
Дополнение
Сегодня вечером во временно оккупированном Севастополе работает ПВО, над морем сбит беспилотник.
Утром в российской брянской области раздались взрывы, задело энергетический объект. Местные власти в очередной раз начали обвинять во взрывах украинские беспилотники, якобы атаковавшие регион, а именно климовский район, в результате чего в населенном пункте жители остались без света.
В новогоднюю ночь во многих городах россии прогремели взрывы. Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщал о “хлопке” в москве, ростове, курске, омске, санкт-петербурге.