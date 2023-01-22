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Буданов заявив, що знає всіх людей, які стратили співробітника ГУР Кірєєва

Київ • УНН

 • 3430622 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що знає «всіх людей, які стратили» банкіра Дениса Кірєєва, який був штатним співробітником ГУР і учасником українсько-російських переговорів у білорусі. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свободі, передає УНН.

Буданов заявив, що знає всіх людей, які стратили співробітника ГУР Кірєєва

Цитата

«Я чудово знаю всіх цих людей, які його стратили», – сказав Буданов.

Водночас він відмовився повідомляти про те, де ці люди зараз і чи працюють вони досі в СБУ.

«Знову ж таки йде слідство. Його проводить ДБР. Будь ласка, всі запитання до них. Я не маю права коментувати таку інформацію», – сказав голова ГУР.

Окрім того, Буданов розповів, що з приводу вбивства Кірєєва він мав персональну розмову з тодішнім керівником СБУ Іваном Бакановим. За словами Буданова, це була їхня остання розмова.

За словами очільника ГУР, слідство, яке веде Державне бюро розслідувань, має відповісти на запитання, чому Кірєєва, який їхав на запрошення Служби безпеки в будівлю СБУ, «за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі», перехоплюють співробітники СБУ, «відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю».

Доповнення

Очільник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що загиблий банкір Денис Кірєєв, який нібито попередив українську розвідку про наказ володимира путіна розпочати повномасштабне вторгнення і якого СБУ звинуватила у держзраді, був засекреченими співробітником Головного Управління розвідки МОУ і був вбитий в автівці СБУ.

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