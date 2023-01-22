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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Буданов заявил, что знает всех людей, которые казнили сотрудника ГУР Киреева

Киев • УНН

 • 3430622 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что знает «всех людей, которые казнили» банкира Дениса Киреева, который был штатным сотрудником ГУР и участником украинско-российских переговоров в беларуси. Об этом он рассказал в интервью Радио Свободе, передает УНН.

Буданов заявил, что знает всех людей, которые казнили сотрудника ГУР Киреева

Цитата

«Я прекрасно знаю всех этих людей, которые его казнили», – сказал Буданов.

При этом он отказался сообщать о том, где эти люди сейчас и работают ли они до сих пор в СБУ.

«Опять же идет следствие. Его проводит ГБР. Пожалуйста, все вопросы к ним. Я не имею права комментировать такую информацию», – сказал глава ГУР.

Кроме того, Буданов рассказал, что по поводу убийства Киреева он имел персональный разговор с тогдашним руководителем СБУ Иваном Бакановым. По словам Буданова, это был их последний разговор.

По словам главы ГУР, следствие, которое ведет Государственное бюро расследований, должно ответить на вопрос, почему Киреева, который ехал по приглашению Службы безопасности в здание СБУ, «в 200 метрах, не доезжая здания», перехватывают сотрудники СБУ, «отвозят чуть дальше, чем в это здание, а труп выбрасывают на улицу».

Дополнение

Глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что погибший банкир Денис Киреев, который якобы предупредил украинскую разведку о приказе владимира путина начать полномасштабное вторжение и которого СБУ обвинила в госизмене, был засекреченным сотрудником Главного управления разведки МОУ и был убит в машине СБУ.

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