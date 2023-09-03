Буданов: у перші дні вторгнення війська рф вразили близько 20% об'єктів авіації ЗСУ

Деталі

Очільник ГУР МОУ розповів, що "в перші хвилини та години" вторгнення росія завдала ракетно-бомбові удари по основних аеродромах базування нашої авіації, а також по місцях дислокації частин протиповітряної оборони, частинах радіотехнічних військ.

Однак, за його словами, потужність цих ударів не відповідала поставленому завданню перед повітряно-космічними силами рф. У фільмі зазначається, що розвідники вчасно надали точну інформацію про масштаби, напрямки і час повітряної навали, завдяки чому оборонці неба встигли роззосередити літаки та зенітно-ракетні комплекси.

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"Вони насправді вразили близько 20% об'єктів з усього переліку, який хотіли. Це і стало на заваді повному домінуванню у повітрі. А те, що їм так і не вдалося знищити більшу частину комплексів протиповітряної оборони звело нанівець їх домінування в класах літаків і кількості авіації", - поінформував Буданов.

Нагадаємо

3 вересня 2023 року о 22:15 в ефірі національного телемарафону вийшов документальний фільм "Збиті льотчики росії" із циклу "Воєнна розвідка України", в якому були розкриті деталі однієї з найуспішніших спецоперацій української розвідки.