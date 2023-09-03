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Буданов: в первые дни вторжения войска рф поразили около 20% объектов авиации ВСУ

Киев • УНН

 • 1105391 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. В первые дни полномасштабного вторжения российские военные поразили около 20% объектов авиации Вооруженных сил Украины из планировавшихся. Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в фильме "Сбитые летчики россии", передает УНН.

Детали

Глава ГУР МОУ рассказал, что "в первые минуты и часы" вторжения россия нанесла ракетно-бомбовые удары по основным аэродромам базирования нашей авиации, а также по местам дислокации частей противовоздушной обороны, частям радиотехнических войск.

Однако, по его словам, мощность этих ударов не соответствовала поставленной задаче перед воздушно-космическими силами рф. В фильме отмечается, что разведчики вовремя предоставили точную информацию о масштабах, направлениях и времени воздушного нашествия, благодаря чему защитники неба успели рассредоточить самолеты и зенитно-ракетные комплексы.

Цитата

"Они на самом деле поразили около 20% объектов из всего перечня, который хотели. Это и помешало полному доминированию в воздухе. А то, что им так и не удалось уничтожить большую часть комплексов противовоздушной обороны свело на нет их доминирование в классах самолетов и количестве авиации", - проинформировал Буданов.

Напомним

3 сентября 2023 года в 22:15 в эфире национального телемарафона вышел документальный фильм "Сбитые лётчики России" из цикла "Военная разведка Украины", в котором были раскрытыи детали одной из самых успешных спецопераций украинской разведки.

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