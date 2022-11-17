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Бубка проігнорував думку членів Виконкому щодо скасування проведення Генеральної Асамблеї

Бубка проігнорував думку членів Виконкому щодо скасування проведення Генеральної Асамблеї

Київ • УНН

 • 763797 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Президент Національного Олімпійського комітету Сергій Бубка вимкнув Zoom-зв'язок після того, як члени Виконкому проголосували за скасування проведення Генеральної Асамблеї, передає УНН.

Деталі

Попри те, що більшість членів Виконкому вирішили скасувати Генасамблею, Бубка проігнорував їх рішення, що є порушенням Статуту. Вочевидь він все ж вирішив провести Генеральну Асамблею Національного Олімпійського комітету, початок якої був запланований о 12-й годині.

Раніше

Комітет Верховної Ради України з питань молоді та спорту звернувся до Державного бюро розслідувань та членів Виконкому НОК для того аби вони перевірили легітимність делегування 40 осіб, які мали взяти участь у голосуванні за майбутнього Президента Національного Олімпійського Комітету.

Як повідомили у Комітеті, ці 40 осіб, які складають майже третину від всіх голосуючих на Генеральній асамблеї НОК України, були делеговані всупереч Статуту: їх нібито подав чинний президент Олімпійського комітету Сергій Бубка, який не мав на це права. Всі вони є діючими працівниками Міністерства молоді і спорту.

Доповнення

На цю посаду Президента НОК балотується троє кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський.

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