Запідозрили у фальсифікаціях: Комітет ВР з питань молоді та спорту звернувся до ДБР та членів Виконкому НОК

Деталі

Як повідомили у Комітеті, ці 40 осіб, які складають майже третину від всіх голосуючих на Генеральній асамблеї НОК України, були делеговані всупереч Статуту: їх нібито подав діючий президент Олімпійського комітету Сергій Бубка, який не мав на це права. Всі вони є діючими працівниками Міністерства молоді і спорту.

Нагадаємо

Вже завтра мають відбутися Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету. На цю посаду претендують троє кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цього року відмовився від участі у виборах.