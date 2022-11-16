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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Запідозрили у фальсифікаціях: Комітет ВР з питань молоді та спорту звернувся до ДБР та членів Виконкому НОК

Запідозрили у фальсифікаціях: Комітет ВР з питань молоді та спорту звернувся до ДБР та членів Виконкому НОК

Київ • УНН

 • 627916 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань молоді та спорту звернувся до Державного бюро розслідувань та членів Виконкому НОК для того аби вони перевірили легітимність делегування 40 осіб, які мали взяти участь у завтрашньому голосуванні за майбутнього Президента Національного Олімпійського Комітету, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Комітеті, ці 40 осіб, які складають майже третину від всіх голосуючих на Генеральній асамблеї НОК України, були делеговані всупереч Статуту: їх нібито подав діючий президент Олімпійського комітету Сергій Бубка, який не мав на це права. Всі вони є діючими працівниками Міністерства молоді і спорту.

Нагадаємо

Вже завтра мають відбутися Вибори нового Президента Національного Олімпійського комітету. На цю посаду претендують троє кандидатів: міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, олімпійський чемпіон Жан Беленюк та директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Ігор Малинський. Останні 17 років НОК очолював Сергій Бубка, який цього року відмовився від участі у виборах.

Українські Національні Новини

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