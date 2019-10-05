Брюссель не захотів на вихідних вести переговори щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Цими вихідними Європейський Союз не проводитиме жодних переговорів з Великою Британією щодо її виходу зі складу блоку. Про це заявила речниця Єврокомісії Наташа Берто, яку цитує DW, передає УНН.
Як зазначається, у Єврокомісії вважають, що останні пропозиції британського прем'єра Бориса Джонсона не дають підстав для завершення переговорів про Brexit.
Зокрема, не буде обговорена остання пропозиція Джонсона, який хоче замінити узгоджений режим backstop (тимчасовий режим вільної торгівлі між членом ЄС Ірландією та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства) альтернативними митними домовленостями.
Однак, за словами представниці Єврокомісії, Велика Британія "отримає ще одну можливість презентувати свої пропозиції" у понеділок, 7 жовтня.
Сам Борис Джонсон неодноразово заявляв, що не проситиме у Брюсселя перенести дату Brexit, який запланований на 31 жовтня. "Нова угода чи без угоди - але без затримки", - написав він у Twitter.
Однак, британський уряд 4 жовтня вперше визнав, що, якщо до 19 жовтня не буде досягнуто жодної угоди, Джонсон все ж таки надішле листа до ЄС із проханням про надання відстрочки для Brexit.
Велика Британія планувала вийти зі складу ЄС 29 березня, але до цього терміну парламент не схвалив угоду про Brexit і заблокував можливість виходу без угоди. У квітні 27 країн-членів ЄС домовилися відтермінувати вихід Великої Британії до 31 жовтня.
Нагадаємо, голова Євроради Туск вважає план Джонсона щодо Brexit непереконливим.