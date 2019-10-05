Брюссель не захотел на выходных вести переговоры по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В эти выходные Европейский Союз не будет проводить никаких переговоров с Великобританией по ее выходу из состава блока. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто, которую цитирует DW, передает УНН.
Как отмечается, в Еврокомиссии считают, что последние предложения британского премьера Бориса Джонсона не дают оснований для завершения переговоров о Brexit.
В частности, не будет обсуждено последнее предложение Джонсона, который хочет заменить согласованный режим backstop (временный режим свободной торговли между членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства) альтернативными таможенными договоренностями.
Однако, по словам представительницы Еврокомиссии, Великобритания "получит еще одну возможность представить свои предложения" в понедельник, 7 октября.
Сам Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не будет просить у Брюсселя перенести дату Brexit, который запланирован на 31 октября. "Новое соглашение или без соглашения - но без задержки", - написал он в Twitter.
Однако, британское правительство 4 октября впервые признало, что, если до 19 октября не будет достигнуто никакого соглашения, Джонсон все же направит письмо в ЕС с просьбой о предоставлении отсрочки для Brexit.
Великобритания планировала выйти из состава ЕС 29 марта, но к этому сроку парламент не одобрил соглашение о Brexit и заблокировал возможность выхода без соглашения. В апреле 27 стран-членов ЕС договорились отложить выход Великобритании до 31 октября.
Напомним, председатель Евросовета Туск считает план Джонсона по Brexit неубедительным.