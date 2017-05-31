"Брюгге" придбав нападника "Зорі" Д.Бонавентуре
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У складі луганської “Зорі” відбулося вагома трансферна зміна. Нападник команди Денніс Бонавентуре підписав контракт з бельгійським футбольним клубом “Брюгге”, кольори якого захищатиме відтепер, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Зорі”.
Контракт Д.Бонавентуре з “Брюгге” був підписаний відразу ж після проходження гравцем медичного обстеження.
Зазначається, що даний трансфер став одним з найбільш престижних в сучасній історії луганської “Зорі”.
Варто відзначити, що Д.Бонавентуре став у сезоні 2016-17 років одним з ключових гравців. Нападник провів за основу “чорно-білих” 23 матчі і забив 6 голів.
Додамо також, у попередньому сезоні “Брюгге” став віце-чемпіоном Бельгії та візьме участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Крім того “Брюгге” є другим найбільш титулованим клубом країни — 14 трофеїв.