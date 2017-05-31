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"Брюгге" приобрел нападающего "Зари" Д.Бонавентуре

Киев • УНН

 • 15577 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. В составе луганской “Зари” состоялось весомое трансферное изменение. Нападающий команды Деннис Бонавентуре подписал контракт с бельгийским футбольным клубом “Брюгге”, цвета которого будет защищать отныне, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Зари”.

"Брюгге" приобрел нападающего "Зари" Д.Бонавентуре

Контракт Д.Бонавентуре с “Брюгге” был подписан сразу же после прохождения игроком медицинского обследования.

Отмечается, что данный трансфер стал одним из самых престижных в современной истории луганской “Зари”.

Стоит отметить, что Д.Бонавентуре стал в сезоне 2016-17 годов одним из ключевых игроков. Нападающий провел за основу “черно-белых” 23 матча и забил 6 голов.

Добавим также, в прошлом сезоне “Брюгге” стал вице-чемпионом Бельгии и примет участие в квалификации Лиги чемпионов.

Кроме того “Брюгге” является вторым самым титулованным клубом страны — 14 трофеев.

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