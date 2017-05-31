"Брюгге" приобрел нападающего "Зари" Д.Бонавентуре
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В составе луганской “Зари” состоялось весомое трансферное изменение. Нападающий команды Деннис Бонавентуре подписал контракт с бельгийским футбольным клубом “Брюгге”, цвета которого будет защищать отныне, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Зари”.
Контракт Д.Бонавентуре с “Брюгге” был подписан сразу же после прохождения игроком медицинского обследования.
Отмечается, что данный трансфер стал одним из самых престижных в современной истории луганской “Зари”.
Стоит отметить, что Д.Бонавентуре стал в сезоне 2016-17 годов одним из ключевых игроков. Нападающий провел за основу “черно-белых” 23 матча и забил 6 голов.
Добавим также, в прошлом сезоне “Брюгге” стал вице-чемпионом Бельгии и примет участие в квалификации Лиги чемпионов.
Кроме того “Брюгге” является вторым самым титулованным клубом страны — 14 трофеев.