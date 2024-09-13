Британія відкинула російські звинувачення у шпигунстві як "абсолютно безпідставні"
Київ • УНН
МЗС Великої Британії назвало звинувачення фсб проти британських дипломатів "абсолютно безпідставними". Британія не вибачатиметься за захист своїх національних інтересів.
Міністерство закордонних справ Великої Британії назвало безпідставними звинувачення росії проти британських дипломатів, пише УНН з посиланням на BBC.
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Як повідомляється, МЗС Британії у заяві назвало звинувачення, висунуті службою безпеки фсб росії проти її співробітників, "абсолютно безпідставними".
"Російська влада відкликала дипломатичну акредитацію 6 британських дипломатів у росії минулого місяця після дій, вжитих урядом Великої Британії у відповідь на спрямовану державою діяльність росії по всій Європі та у Великій Британії", - ідеться в заяві.
"Ми не збираємося вибачатися за захист наших національних інтересів", - зазначається у заяві.
росія звинуватила шістьох співробітників британського посольства у шпигунстві13.09.24, 10:01 • 13570 переглядiв