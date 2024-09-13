Британия отбросила российские обвинения в шпионаже как "абсолютно безосновательные"

Министерство иностранных дел Великобритании назвало безосновательными обвинения россии против британских дипломатов, пишет УНН со ссылкой на BBC.

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Как сообщается, МИД Британии в заявлении назвал обвинения, выдвинутые службой безопасности фсб росии против ее сотрудников, "абсолютно безосновательными".

"Российские власти отозвали дипломатическую аккредитацию 6 британских дипломатов в россии в прошлом месяце после действий, предпринятых правительством Великобритании в ответ на направленную государством деятельность россии по всей Европе и в Великобритании", - говорится в заявлении.

"Мы не собираемся извиняться за защиту наших национальных интересов", - отмечается в заявлении.

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