Британия отбросила российские обвинения в шпионаже как "абсолютно безосновательные"
Киев • УНН
МИД Великобритании назвал обвинения фсб против британских дипломатов "абсолютно безосновательными". Британия не будет извиняться за защиту своих национальных интересов.
Министерство иностранных дел Великобритании назвало безосновательными обвинения россии против британских дипломатов, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Как сообщается, МИД Британии в заявлении назвал обвинения, выдвинутые службой безопасности фсб росии против ее сотрудников, "абсолютно безосновательными".
"Российские власти отозвали дипломатическую аккредитацию 6 британских дипломатов в россии в прошлом месяце после действий, предпринятых правительством Великобритании в ответ на направленную государством деятельность россии по всей Европе и в Великобритании", - говорится в заявлении.
"Мы не собираемся извиняться за защиту наших национальных интересов", - отмечается в заявлении.
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