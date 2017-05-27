British Airways скасувала рейси з двох аеропортів через комп'ютерний збій
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Авіакомпанія British Airways у суботу скасувала всі рейси з британських аеропортів Гітроу та Гетвік у зв'язку з великим комп'ютерним збоєм, передає УНН з посиланням на ВВС Україна.
В авіакомпанії заявили про "великий збій у системі IT, який спричинив серйозний зрив у роботі компанії по всьому світу".
British Airways вибачилася перед пасажирами. У кмопанії заявили, що намагаються розв'язати проблему.
Такий режим запровадили до 18 години за лондонським часом (20-ї за Києвом).
Як повідомляв УНН, США змінюють правила перевезення електроніки в ручній поклажі.