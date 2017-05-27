British Airways отменила рейсы из двух аэропортов из-за компьютерного сбоя
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Авиакомпания British Airways в субботу отменила все рейсы из британских аэропортов Хитроу и Гэтвик в связи с большим компьютерным сбоем, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина .
В авиакомпании заявили о "большой сбой в системе IT, который вызвал серьезный срыв в работе компании по всему миру".
British Airways извинилась перед пассажирами. В компании заявили, что пытаются решить проблему.
Такой режим ввели в 18 часов по лондонскому времени (20-й по Киеву).
Как сообщал УНН, США меняют правила перевозки электроники в ручной клади.