British Airways отменила рейсы из двух аэропортов из-за компьютерного сбоя

В авиакомпании заявили о "большой сбой в системе IT, который вызвал серьезный срыв в работе компании по всему миру".

British Airways извинилась перед пассажирами. В компании заявили, что пытаются решить проблему.

Такой режим ввели в 18 часов по лондонскому времени (20-й по Киеву).

Как сообщал УНН, США меняют правила перевозки электроники в ручной клади.