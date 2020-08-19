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Британці стали пити "понад норму" - дослідження

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. В умовах карантину британці стали більше пити. Про це свідчать дані благодійної організації "Drinkaware", зібрані під час дослідження, передає УНН з посиланням на drinkaware.co.uk.

Про збільшення споживання алкоголю в умовах карантину заявив кожен п'ятий британець (22%).

Опитані вказали, що спиртне допомагає їм впоратися зі стресом. 38% опитаних порівняли карантин з відпусткою, вказавши, що розмірений темп життя в умовах самоізоляції дозволяє їм пити "понад норму".

За словами виконавчого директора благодійної організації "Drinkaware" Елейн Хіндал, нічого поганого в спиртному немає. Якщо вживати його розумно.

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"Рекомендована норма алкоголю становить 14 одиниць в тиждень. Одна одиниця алкоголю - це 10 г чистого алкоголю. Якщо ви випиваєте більше, ви завдаєте шкоди своєму здоров'ю та добробуту", - попереджає експерт.

Додамо, що в дослідженні взяли участь 2 тис. жителів країни, у віці від 18 до 24 років.

Нагадаємо, як раніше повідомляв УНН, західні області України вийшли в лідери за витратами на алкоголь.

Так, витрати однієї середньостатистичної сім'ї на спиртне з Львівської області в місяць сягають в середньому 180 грн. У Закарпатській області - 178 грн на місяць.

Чимало коштів на алкогольні напої витрачають сім'ї, які проживають у місті Києві та Миколаївській області - по 174 і 128 грн в місяць відповідно.

Також нагадаємо, до ТОП-5 найбільш надійних виробників алкоголю в Україні на сьогодні входять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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