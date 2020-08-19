Британцы стали пить "сверх нормы" - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В условиях карантина британцы стали больше пить. Об этом свидетельствуют данные благотворительной организации "Drinkaware", собранные в ходе исследования, передает УНН со ссылкой на drinkaware.co.uk.
Об увеличении потребления алкоголя в условиях карантина заявил каждый пятый британец (22%).
Опрошенные указали, что спиртное помогает им справиться со стрессом. 38% опрошенных сравнили карантин с отпуском, указав, что размеренный темп жизни в условиях самоизоляции позволяет им пить "сверх нормы".
По словам исполнительного директора благотворительной организации "Drinkaware" Элейн Хиндал, ничего плохого в спиртном нет. Если употреблять его разумно.
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"Рекомендуемая норма алкоголя составляет 14 единиц в неделю. Одна единица алкоголя – это 10 г чистого алкоголя. Если вы выпиваете больше, вы наносите вред своему здоровью и благополучию", - предупреждает эксперт.
Добавим, что в исследовании приняли участие 2 тыс. жителей страны, в возрасте от 18 до 24 лет.
Напомним, как ранее сообщал УНН, западные области Украины вышли в лидеры по тратам на алкоголь.
Так, расходы одной среднестатистической семьи на спиртное из Львовской области в месяц составляют в среднем 180 грн. В Закарпатской области - 178 грн в месяц.
Немало средств на алкогольные напитки тратят семьи, проживающие в городе Киеве и Николаевской области - по 174 и 128 грн в месяц соответственно.
Также напомним, в ТОП-5 самых надежных производителей алкоголя в Украине на сегодня входят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").