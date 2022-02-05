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Британського коміка засудили за жарти про Голокост та ромів

Британського коміка засудили за жарти про Голокост та ромів

Київ • УНН

 • 43966 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Джиммі Карра засудили за жарти про Голокост та ромів у спеціальному випуску Netflix. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Шоу під назвою His Dark Material було випущено на Різдво, але привернуло широку увагу в п’ятницю, після того, як кліп було опубліковано в Інтернеті. Хоча ця заява викликала сміх і аплодисменти глядачів.

Цитата

“Коли люди говорять про Голокост , вони говорять про трагедію та жах 6 мільйонів єврейських життів, загиблих від нацистської військової машини. Але вони ніколи не згадують про тисячі вбитих нацистами циган. Ніхто ніколи не хоче говорити про це, тому що ніхто ніколи не хоче говорити про позитивні моменти” — розповідає Джимм Карр у своєму шоу.

Благодійна організація, заснована урядом для підтримки національного дня пам’яті Великобританії “Фонд пам’яті жертв Голокосту” — заявила, що жарти були “огидними”.

“Сотні тисяч ромів і сінті постраждали від упереджень, рабської праці, стерилізації та масових вбивств просто через свою ідентичність — це не для насмішок. Ми вкрай приголомшені коментарем Джиммі Карра про переслідування ромів під нацистським гнітом, і жахаємось, що за його висловлюваннями послідував сміх залу”, — заявила Олівія Маркс-Волдман та її виконавчий директор.

Сам комік пояснює, що це був хороший жарт, який мав виховне значення.

“Є якість освіти. Як відомо всім присутнім, 6 мільйонів євреїв загинули від нацистів під час Другої світової війни. Але багато людей не знають, тому що в наших школах насправді не вчать, що нацисти також вбивали тисячами циган, гомосексуалістів, інвалідів і Свідків Єгови” — додав комік.

Додамо

Американський телеканал ABC News відсторонив від ефіру відому голлівудську акторку й лауреата премії «Оскар» Вупі Голдберг після її скандального висловлювання про Голокост.  Вона сказала, що «Голокост не стосувався раси».

Нагадаємо

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує заперечення Голокосту.

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