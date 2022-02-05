Британского комика осудили за шутки о Холокосте и цыган

Детали

Шоу под названием His Dark Material было выпущено на Рождество, но привлекло широкое внимание в пятницу, после того, как клип был опубликован в Интернете. Хотя это заявление вызвало смех и аплодисменты зрителей.

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“Когда люди говорят о Холокосте, они говорят о трагедии и ужас 6 миллионов еврейских жизней, погибших от нацистской военной машины. Но они никогда не упоминают о тысячах убитых нацистами цыган. Никто никогда не хочет говорить об этом, потому что никто никогда не хочет говорить о положительных моментах” — рассказывает Джимм Карр в своем шоу.

Благотворительная организация, учрежденная правительством для поддержки национального дня памяти в Великобритании “Фонд памяти жертв Холокоста” — заявила, что шутки были “отвратительными”.

"Сотни тысяч ромов пострадали от предубеждений, рабского труда, стерилизации и массовых убийств просто из — за своей идентичности - это не для насмешек. Мы крайне ошеломлены комментарием Джимми Карра о преследовании ромов под нацистским гнетом, и ужасаемся, что за его высказываниями последовал смех зала”, — заявила Оливия Маркс-Волдман и ее исполнительный директор.

Сам комик объясняет, что это была хорошая шутка, имевшая воспитательное значение.

"Есть качество образования. Как известно всем присутствующим, 6 миллионов евреев погибли от нацистов во время Второй мировой войны. Но многие люди не знают, потому что в наших школах на самом деле не учат, что нацисты также убивали тысячами цыган, гомосексуалистов, инвалидов и свидетелей Иеговы” — подчеркнул комик.

Добавим

Американский телеканал ABC News отстранил от эфира известную голливудскую актрису и лауреата премии "Оскар" Вупи Голдберг после ее скандального высказывания о Холокосте. Она сказала, что "Холокост не касался расы".

Напомним

Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает отрицание Холокоста.