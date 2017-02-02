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Британський уряд опублікував план виходу з Євросоюзу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Уряд Великої Британії опублікував план щодо Brexit під назвою “Вихід Британії з ЄС і нове партнерство з ним”, передає УНН з посиланням на BBC.

Британський уряд опублікував план виходу з Євросоюзу

У документі закріплені 12 принципів, якими буде керуватися уряд в процесі Brexit. Раніше їх уже визначили прем’єр-міністр Британії Тереза Мей.

У документі уряд обіцяє повернути “контроль над нашими законами”, тобто вивести Британію з-під юрисдикції суду Європейського союзу.

Також уряд обіцяє більше контролювати імміграцію з країн ЄС, укласти нову угоду про зону вільної торгівлі і митний союз з ЄС, а також подібні угоди з іншими країнами.

Британія продовжить співпрацю з Євросоюзом в боротьбі з тероризмом і злочинністю, а також обіцяє захищати статус громадян ЄС, які вже живуть на території країни.

Уряд обіцяє також забезпечити “визначеність і прозорість” в переговорах і м’який процес виходу з ЄС.

Міністр з питань виходу Британії з ЄС Девід Девіс заявив в парламенті в середу, що уряд намагається послабити невизначеність, пов’язану з Brexit. Уряд хоче, щоб результат Brexit був вигідний як для Британії, так і для ЄС.

Він підтвердив, що Британія виходить з єдиного економічного простору, але хоче укласти з ЄС нові угоди.

Документ був опублікований після того як уряд країни вніс до парламенту законопроект, що дає Т.Мей повноваження щодо Brexit.

Як повідомляв УНН, палата громад британського парламенту в першому читанні схвалила приведення в дію статті 50 Лісабонського договору про порядок виходу Великої Британії з Євросоюзу (Brexit).

Під час референдуму в червні 2016 року більшість жителів Британії (51,9%) висловилися за вихід країни зі складу ЄС.

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