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Британское правительство опубликовало план выхода из Евросоюза

Киев • УНН

 • 10070 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Правительство Великобритании опубликовало план Brexit под названием "Выход Великобритании из ЕС и новое партнерство с ним", передает УНН со ссылкой на BBC.

Британское правительство опубликовало план выхода из Евросоюза

В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе Brexit. Ранее их уже определила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

В документе правительство обещает вернуть "контроль над нашими законами", то есть вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского союза.

Также правительство обещает больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговли и таможенный союз с ЕС, а также подобные соглашения с другими странами.

Великобритания продолжит сотрудничество с Евросоюзом в борьбе с терроризмом и преступностью, а также обещает защищать статус граждан ЕС, которые уже живут на территории страны.

Правительство обещает также обеспечить "определенность и прозрачность" в переговорах и мягкий процесс выхода из ЕС.

Министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис заявил в парламенте в среду, что правительство пытается ослабить неопределенность, связанную с Brexit. Правительство хочет, чтобы результат Brexit был выгоден как для Британии, так и для ЕС.

Он подтвердил, что Великобритания выходит из единого экономического пространства, но хочет заключить с ЕС новые соглашения.

Документ был опубликован после того как правительство страны внесло в парламент законопроект, дающий Т.Мэй полномочия по Brexit.

Как сообщал УНН, палата общин британского парламента в первом чтении одобрила приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Во время референдума в июня 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

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