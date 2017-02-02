Британское правительство опубликовало план выхода из Евросоюза
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Правительство Великобритании опубликовало план Brexit под названием "Выход Великобритании из ЕС и новое партнерство с ним", передает УНН со ссылкой на BBC.
В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе Brexit. Ранее их уже определила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
В документе правительство обещает вернуть "контроль над нашими законами", то есть вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского союза.
Также правительство обещает больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговли и таможенный союз с ЕС, а также подобные соглашения с другими странами.
Великобритания продолжит сотрудничество с Евросоюзом в борьбе с терроризмом и преступностью, а также обещает защищать статус граждан ЕС, которые уже живут на территории страны.
Правительство обещает также обеспечить "определенность и прозрачность" в переговорах и мягкий процесс выхода из ЕС.
Министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис заявил в парламенте в среду, что правительство пытается ослабить неопределенность, связанную с Brexit. Правительство хочет, чтобы результат Brexit был выгоден как для Британии, так и для ЕС.
Он подтвердил, что Великобритания выходит из единого экономического пространства, но хочет заключить с ЕС новые соглашения.
Документ был опубликован после того как правительство страны внесло в парламент законопроект, дающий Т.Мэй полномочия по Brexit.
Как сообщал УНН, палата общин британского парламента в первом чтении одобрила приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Во время референдума в июня 2016 году большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.