Британський таблоїд стверджує, що Обама "принизив ЄС" у власній книзі, через "невирішені протиріччя"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Колишнього президента США Барака Обаму звинуватили в тому, що він “принизив” Європейський союз, “в жорсткій формі” резюмувавши “невирішені протиріччя” блоку в своїх мемуарах “Земля обітована”. Про це в суботу написала газета Daily Express, передає УНН.
У книзі Обама підкреслив, що грецька боргова криза, що трапиkfся після фінансового краху 2008 року, “оголила невирішені протиріччя, що лежать в основі руху Європи до поглиблення інтеграції, що тривав десятки років”.
Положення Греції, як зазначає видання, ускладнювалося тим, що у грецьких політиків не було виходу з ситуації, так як членство в Єврозоні позбавило країну гнучкості в сфері грошово-кредитної політики.
Греція запитувала фінансову допомогу в 2010, 2012 і 2015 роках у МВФ, Єврогрупи і у Європейського Центробанку.
“Від Меркель і Саркозі вимагалося переконати виборців у доцільності порятунку іноземців від банкрутства...”, — додав експрезидент. У мемуарах Обама натякає, що непередбачені наслідки у Франції і Німеччині через допомогу Греції були серйозними.
У статті підкреслюється, що довіру до Єврозони було підірвано і “шрами видно навіть сьогодні”, не в меншій мірі через суперечки держав-членів ЄС з приводу розміру фонду відновлення економіки ЄС після пандемії коронавірусу.
Раніше, 44-й президент США Барак Обама привітав свого колишнього віце-президента Джо Байдена і Камалу Харріс з перемогою на виборах.