Британський таблоїд стверджує, що Обама "принизив ЄС" у власній книзі, через "невирішені протиріччя"

У книзі Обама підкреслив, що грецька боргова криза, що трапиkfся після фінансового краху 2008 року, “оголила невирішені протиріччя, що лежать в основі руху Європи до поглиблення інтеграції, що тривав десятки років”.

Положення Греції, як зазначає видання, ускладнювалося тим, що у грецьких політиків не було виходу з ситуації, так як членство в Єврозоні позбавило країну гнучкості в сфері грошово-кредитної політики.

Греція запитувала фінансову допомогу в 2010, 2012 і 2015 роках у МВФ, Єврогрупи і у Європейського Центробанку.

“Від Меркель і Саркозі вимагалося переконати виборців у доцільності порятунку іноземців від банкрутства...”, — додав експрезидент. У мемуарах Обама натякає, що непередбачені наслідки у Франції і Німеччині через допомогу Греції були серйозними.

У статті підкреслюється, що довіру до Єврозони було підірвано і “шрами видно навіть сьогодні”, не в меншій мірі через суперечки держав-членів ЄС з приводу розміру фонду відновлення економіки ЄС після пандемії коронавірусу.

Раніше, 44-й президент США Барак Обама привітав свого колишнього віце-президента Джо Байдена і Камалу Харріс з перемогою на виборах.