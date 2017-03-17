Британський суд 24 березня ухвалить рішення про початок слухання питання екстрадиції С.Бондарчука - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Королівський суд Британії 24 березня ухвалить рішення про початок слухання питання екстрадиції. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"...розшукуваний ГПУ С.Бондарчук був арештований у Лондоні, вийшов до 24/03 під заставу 70 тис фунтів і повний джентельменський набір - комендантська година з 12 до 4 ранку; відмічання у відділку щоп'ятниці з 16 до 18; жити і спати лише за місцем проживання; мобілка включена та заряджена 24/7; заборона виїзду за межі юрисдикції; заборона мати при собі документи для виїзду за кордон", - написав Ю.Луценко.
Крім того, за словами Генпрокурора, "24 березня Королівський суд прийме рішення про початок слухання питання екстрадиції".
Нагадаємо, колишнього керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука затримали 15 березня, а випустили під заставу, що передбачено британськими законами.
З її слів, саме на цю дату - 24 березня - призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань.
Нагадаємо, ГПУ очікує рішення щодо екстрадиції екс-керівника “Укрспецекспорту” протягом двох місяців.
Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що екс-керівника “Укрспецекспорту” С.Бондарчука арештували у Лондоні.
Як повідомляв УНН, екс-керівнику “Укрспецекспорту” оголошено підозру за перерахування коштів на “ремонт авіатехніки”.