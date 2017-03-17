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Британський суд 24 березня ухвалить рішення про початок слухання питання екстрадиції С.Бондарчука - ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Королівський суд Британії 24 березня ухвалить рішення про початок слухання питання екстрадиції. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"...розшукуваний ГПУ С.Бондарчук був арештований у Лондоні, вийшов до 24/03 під заставу 70 тис фунтів і повний джентельменський набір - комендантська година з 12 до 4 ранку; відмічання у відділку щоп'ятниці з 16 до 18; жити і спати лише за місцем проживання; мобілка включена та заряджена 24/7; заборона виїзду за межі юрисдикції; заборона мати при собі документи для виїзду за кордон", - написав Ю.Луценко.

Крім того, за словами Генпрокурора, "24 березня Королівський суд прийме рішення про початок слухання питання екстрадиції".

Нагадаємо, колишнього керівника "Укрспецекспорту" Сергія Бондарчука затримали 15 березня, а випустили під заставу, що передбачено британськими законами.

З її слів, саме на цю дату - 24 березня - призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань.

Нагадаємо, ГПУ очікує рішення щодо екстрадиції екс-керівника “Укрспецекспорту” протягом двох місяців.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що екс-керівника “Укрспецекспорту” С.Бондарчука арештували у Лондоні.

Як повідомляв УНН, екс-керівнику “Укрспецекспорту” оголошено підозру за перерахування коштів на “ремонт авіатехніки”.

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