Британский суд 24 марта примет решение о начале слушания вопроса экстрадиции С.Бондарчука - ГПУ

"... Разыскиваемый ГПУ С.Бондарчук был арестован в Лондоне, вышел к 24/03 под залог 70 тыс фунтов и полный джентельменский набор - комендантский час с 12 до 4 утра; отмечания в отделении по пятницам с 16 до 18, жить и спать только по месту жительства, мобилка включена и заряженная 24/7; запрет выезда за пределы юрисдикции; запрет иметь при себе документы для выезда за границу", - написал Луценко.

Кроме того, по словам генпрокурора, "24 марта Королевский суд примет решение о начале слушания вопроса экстрадиции".

Напомним, бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука задержали 15 марта, выпустили под залог, что предусмотрено британскими законами.

По ее словам, именно на эту дату - 24 марта - назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний.

Напомним, ГПУ ожидает решения об экстрадиции экс-руководителя "Укрспецэкспорта" в течение двух месяцев.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-руководителя "Укрспецэкспорта" С.Бондарчука арестовали в Лондоне.

Как сообщал УНН, экс-руководителю "Укрспецэкспорта" объявлено подозрение за перечисление средств на "ремонт авиатехники".