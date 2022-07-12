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Британський спецназ холоднокровно знищив десятки беззбройних афганців з листопада 2010 року до травня 2011 року – розслідування ВВС

Британський спецназ холоднокровно знищив десятки беззбройних афганців з листопада 2010 року до травня 2011 року – розслідування ВВС

Київ • УНН

 • 173369 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Команда з елітного британського корпусу спеціальної повітряної служби (SAS) вбили щонайменше 54 афганців за підозрілих обставин, але військове командування приховувало ці факти, йдеться у розслідуванні ВВС, передає УНН.

Деталі

Неозброєні афганські чоловіки регулярно холоднокровно були вбиті солдатами SAS. Жертвам підкидали зброю, щоб виправдати злочини, як показало чотирирічне розслідування.

Старші офіцери, зокрема генерал Марк Карлтон-Сміт, який на той час очолював спецназ Великої Британії, був проінформований про ймовірні незаконні вбивства, але не передав докази Королівської військової поліції навіть після того, як було почато розслідування вбивств.

Відповідно до законодавства Великої Британії, яке регулює збройні сили, неподання командиром військової поліції інформації про потенційні військові злочини є кримінальним злочином, зазначає ВВС.

Карлтон-Сміт, який пішов у відставку минулого місяця з посади головнокомандувача британської армії, відмовився коментувати ситуацію ВВС.

Міністерство оборони заявило, що попереднє розслідування дій британських сил в Афганістані не виявило достатніх доказів для висунення звинувачень.

BBC проаналізувала сотні сторінок оперативних звітів SAS.

Люди, які служили в ескадрильї SAS, розповіли, що були свідками того, як оперативники SAS вбивали беззбройних людей під час нічних рейдів.

Вони також заявили, що бачили, як оперативники застосовували так звану «зброю, що скидається» — автомати АК-47, підкинуті на місце події, щоб виправдати вбивство беззбройної людини.

Особливе занепокоєння викликало те, що кульові отвори SAS, виявлені на місці в афганських житлових комплексах після рейдів, були низькими, що вказувало на те, що підозрювані стояли навколішки або ниць на землі.

У 2014 році Королівська військова поліція розпочала розслідування понад 600 ймовірних правопорушень британських сил в Афганістані, включаючи низку вбивств, скоєних ескадрильєю SAS.

"Загальна кількість загиблих під час шестимісячного походу ескадрильї обчислювалася тризначною кількістю. У всіх рейдах, вивчених ВВС, не було зареєстровано жодного поранення оперативників SAS", - йдеться в розслідуванні.

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